Basilica San Paolo fuori le Mura: un laccio delle scarpe per rubare i soldi dei fedeli

Un laccio delle scarpe e del nastro bi-adesivo. Così una coppia, lui romano, di 52 anni, lei romena di 24, rubava i soldi dei fedeli dalla cassetta delle offerte della Basilica di San Paolo fuori le Mura. A scoprire i due senza fissa dimora, nullafacenti e con precedenti, per poi arrestarli con l’accusa di furto aggravato in concorso i Carabinieri della Stazione Roma San Paolo.

I militari, su segnalazione della Gendarmeria Vaticana, sono intervenuti in piazzale San Paolo all’esterno della Basilica di San Paolo fuori le Mura, dove hanno arrestato i due che erano stati poco prima sorpresi mentre stavano rubando il denaro contenuto nella cassetta delle offerte dei fedeli, utilizzando un semplice laccio delle scarpe bianco ed un pezzo di nastro bi-adesivo, collocato ad una estremità.

La perquisizione personale ha permesso ai militari di rinvenire e sequestrare circa 25 euro e 20 dollari in contanti, per la maggior parte in banconote, custodite nelle tasche dei due ladri. Tutto il denaro è stato poi riconsegnato ad un responsabile della Basilica.

I due dopo l’arresto sono stati condotti in caserma dove sono stati trattenuti, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo che si terrà lunedì mattina. Il laccio è stato sequestrato