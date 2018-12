Shopping "gratis" per Natale: rubano 4500 capi di abbigliamento e fuggono, tre arresti

Continua la stretta dei Carabinieri in vista delle feste di Natale. I militari della Stazione San Lorenzo in Lucina hanno arrestato un cittadino romeno di 22 anni, senza fissa dimora, disoccupato e con precedenti, all’interno di un centro commerciale di via del Tritone, con un complice che è riuscito a dileguarsi, mediante una borsa schermata, era riuscito a sottrarre alcuni capi di abbigliamento del valore di oltre 4000 euro.

Per lui sono scattate le manette mentre l'intera merce è stata riconsegnata. All'interno del Forum Termini invece, in due distinti episodi, sono stati arrestati un ragazzo italiano, di 31 anni, disoccupato e con precedenti, ed un 22enne, romeno, disoccupato e con precedenti, entrambi arrestato dopo aver sottratto capi di abbigliamento da due centri commerciali distinti, del valore di oltre 300 euro e l'altro di 220. Anche per loro sono scattate le manette mentre la merce è stata restituita ai responsabili dei negozi.