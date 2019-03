Ostia: furti nei negozi e in un magazzino, in tre finiscono in manette

Furti nei negozi e nei magazzini ad Ostia. Nel corso dei quotidiani servizi effettuati dai Carabinieri, nella notte, una pattuglia della Sezione Radiomobile ha fermato una donna che si era resa responsabile di furto.

È stata proprio l'orario e l'affannosa camminata della donna che trascinava una grossa borsa sul marciapiede ad attirare l'attenzione dei militari che non hanno esitato a controllarla; le successive verifiche hanno accertato nel borsone erano stati stipati numerosi prodotti asportati da un vicino magazzino ubicato nei pressi della stazione ferroviaria Lido Centro. La ladra è stata denunciata al Tribunale di Roma e la refurtiva interamente recuperata e restituita al proprietario.

Ancora i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato un romeno 40enne e una donna peruviana 65enne, che si erano precedentemente introdotti in un negozio di via Costanzo Casana e si era indebitamente appropriata di molteplici confezioni di profumi, occultandoli in una grossa borsa. I due, avevano oltrepassato le casse senza pagare, sono stati fermati in strada dai Carabinieri; immediatamente arrestati i due dovranno rispondere di furto e falsa attestazione dell’identità personale a Pubblico Ufficiale. da.