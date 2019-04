Acilia: furti nei negozi, tre ladri finiscono in manette

Ladri in manette ad Acilia. In tre operazione diverse i Carabinieri hanno preso altrettanti manolesta. Il primo è stato un 40enne marocchino e con precedenti alle spalle, è stato bloccato all'uscita di un supermercato. L'uomo è stato trovato in possesso di numerosi articoli, occultati all'interno di una borsa, rubati poco prima dall'esercizio commerciale.

Arrestato, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida, mentre la refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al proprietario. Successivamente, in tarda mattinata, è stata individuata una donna di 50 anni, già nota alle forze di polizia, che si era introdotta all'interno dei un esercizio commerciale di via di Acilia, iniziando ad impossessarsi di alcuni capi di abbigliamento.

La ladra è stata poi vista uscire senza pagare alle casse la merce e una pattuglia della locale Stazione che si trovava in servizio sul piazzale antistante, ha fermato la malfattrice mentre di corsa stava uscendo dal negozio. La donna, per guadagnare la fuga, aveva precedentemente spintonato un'addetta alle vendite del negozio. L'arrestata è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.



La medesima vicenda si è ripetuta poche ore più tardi, sempre all’interno dello stesso negozio. Il protagonista questa volta è stato un pregiudicato 23enne il quale, dopo avere aggredito la dipendente dell’esercizio commerciale che tentava di opporsi alla sua fuga, è stato arrestato dai Carabinieri di Acilia, che transitavano nella zona. Il malfattore, trovato in possesso di quasi 200 euro di merce rubata prontamente al proprietario, è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza dell’Arma in attesa dell’udienza.