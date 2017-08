La Sapienza: ladri di moto d'epoca nel parcheggio dell'università, arrestati

Utilizzavano una centralina esterna che "bypassava" l’originale per riuscire ad accendere le moto. I protagonisti della vicenda sono due romani di 38 anni, arrestati dalla Polizia di Stato all’interno dell’università La Sapienza.

Ladri di moto a La Sapienza

I due ingegnosi ladri, univano tecniche artigianali, come l’utilizzo del classico cacciavite, a nuove tecnologie. Sono stati gli investigatori del commissariato Università - diretto da Angela Spada - a bloccarli in flagranza di reato: gli agenti hanno notato dall’alto di una finestra, due ragazzi "armeggiare" su una motocicletta parcheggiata. Riuscendo ad accenderla, i due stavano cercando di abbassare i dissuasori per fuggire verso piazza Bologna, quando sono stati fermati poliziotti.

Il modus operandi

Gli agenti, che hanno anche individuato una berlina usata come garage-mobile con all’interno dell’attrezzatura, hanno ricostruito i ruoli: uno dei due era quello che materialmente applicava la centralina modificata alle moto, mentre il complice faceva da "palo" ed avrebbe guidato la vettura durante la fuga.

Sequestro attrezzatua elettronica

Già noti alle forze dell’ordine per fatti simili, i due ladri sono stati arrestati e posti a disposizione della Magistratura, mentre l’attrezzatura elettronica è allo studio degli specialisti della Polizia Scientifica.