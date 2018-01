Allarme furti a Monteverde: "passeggiate della sicurezza" per sorvegliare il quartiere

Troppi furti a Monteverde. I cittadini, dopo aver diffuso volantini nel quartiere e inondato la bacheche dei social, sono pronti a scendere in piazza per denunciare lo stato di abbandono della zona. "Ci sentiamo soli", dicono in molti. E così per giovedì 18 gennaio andrà in scena la 'passeggiata della sicurezza'.

A promuovere l'iniziativa il Comitato di Sicurezza Monteverde. I residenti, uniti, partiranno dalle 19:30 all'altezza del civico 37 di viale di Villa Pamphili, per poi camminare verso piazza Ottavilla, via Fonteiana, via San Calepodio, viale dei 4 Venti e fare così ritorno in viale di Villa Pamphili. Sarà il secondo atto di sicurezza 'fai da te' dopo la serie di volantini diffusi nel quartiere.

A supportare l'iniziativa Giovanni Picone, capogruppo di Fratelli d'Italia al Municipio XII, e Marco Giudici, consigliere FDI e vicepresidente d'aula municipale: "Saremo al fianco dei cittadini per dare un segnale forte e sostenere le iniziative a tutela della sicurezza del territorio e per sensibilizzare le Istituzioni che hanno lasciato sole le forze dell'ordine".

"Basti pensare che solo nella giornata di ieri si è consumata l'ennesima rapina in una farmacia di zona (qui la notizia completa), ci sono stati riferiti altri tentativi di furto a Monteverde e atti vandalici su automobili parcheggiate su cui vengono impresse a vernice frasi oscene. Il territorio del Municipio XII è ormai alla deriva sul fronte della sicurezza. Mentre il M5S e la Sindaca di Roma tacciono, noi scendiamo in strada a fianco di quei cittadini che non si arrendono", concludono. "Il problema della sicurezza sul territorio di tanti quartieri della Capitale si sta trasformando in un’emergenza - dichiara anche il consigliere regionale di FdI Fabrizio Santori, che aderirà alla manifestazione - prima che i nostri quartieri diventino un nuovo Bronx capitolino, è dovere di tutti impegnarsi per ripristinare vivibilità e legalità". Sempre ieri, una signora è stata scippata con il trucco del falso incidente.

Sensibili alla questione anche gli esponenti del Partito Democratico che hanno chiesto la convocazione della commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza per venerdì 19 gennaio contando anche sull'audizione del comandante dei Carabinieri della stazione Gianicolense e del Commissario di Polizia di Monteverde.

"Nelle ultime settimane abbiamo constato un insolito e anomalo aumento di denunce per furti e scippi. La percezione di sicurezza dei cittadini è vertiginosamente calata. - commenta a RomaToday Lorenzo Marinone, consigliere Dem nel municipio - Abbiamo constato che la Giunta del M5s ha deciso di non partecipare al bando regionale dello scorso ottobre che stanziava 50mila euro di fondi per l'installazione di telecamere di sicurezza nei municipi. Sarà nostro compito fare luce su quanto accaduto".