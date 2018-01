"Troppi furti a Monteverde": è allarme nel quartiere

Una serie di furti hanno mandato nel panico gli abitanti del quartiere di Monteverde. Dalle case ai negozi il quadrante tra viale di Villa Pamphilj, via San Calepodio Clivo Rutaro, via Innocenzo e via Laura Mantegazza. Ladri acrobati, secondo i racconti dei residenti, che per entrare nella abitazioni e commettere furti sarebbero in grado di arrampicarsi sulle grondaie. In tanti hanno presentato denuncia.

Molti, invece, hanno iniziato a tappezzare il quartiere con un volantino appeso negli androni dei palazzi e presso la Chiesa della Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo. Un tam-tam diffuso anche grazie al gruppo Facebook Monteverde-Roma.

"Il Municipio XII è stato preso d'assedio da parte di topi di appartamento e si è creato un allarme estremamente preoccupante tra i cittadini. - commentano Giovanni Picone e Marco Giudici, consiglieri di Fratelli d'Italia al Municipio XII - Il picco raggiunto in questi giorni non ha eguali, quantomeno in termini di percezione della sicurezza e si sta diffondendo la paura tra i residenti, in particolar modo nel quartiere di Monteverde Vecchio. Rivolgiamo un appello alla Prefettura affinché si concentrino le risorse per la sicurezza nel nostro quadrante e presenteremo una mozione in Consiglio del Municipio per chiedere maggiore sicurezza e la reintroduzione del Carabiniere di quartiere".

"L'escalation di furti sta diventando un'emergenza su cui intervenire in maniera decisa. Ogni giorno ci arrivano segnalazioni in diversi punti del territorio, segno che l'area è nel mirino di questi malintenzionati i quali non si fanno scrupoli a introdursi nelle case dei residenti in qualsiasi ora del giorno e della notte, anche quando in casa c'è l'inquilino. - aggiunge Fabrizio Santori, consigliere regionale di Fratelli d'Italia - Chiediamo una task force da parte delle forze dell’ordine che stronchi questo fenomeno e restituisca serenità ai cittadini, consentendo loro di tornare a vivere il proprio quartiere senza timore di essere rapinati in casa o scippati in strada".

Allarme, però, che le forze dell'ordine spiegano come "una serie di furti che rientrano nelle statistiche della Capitale". Nessuna banda di ladri, al momento, è entrata in azione e chi ha colpito sono solo dei così detti "cani sciolti". Il picchio di furti, di rilievo, si è concentrato soprattutto durante le feste di Natale. Passato quel periodo, tuttavia, si è tornati a quelli che sono etichettabili come normali furti di quartiere. Nessun allarme, quindi.