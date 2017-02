Prati: scassinano e saccheggiano minicar, nei guai tre studenti

Erano specializzati a scassinare e saccheggiare minicar nel quartiere Prati. Tre studenti romani, due 16enni e uno di 18 anni, sono stati fermati ieri notte dai Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina che li hanno sorpresi a forzare alcune minicar in via Antonio Chinotto.

Transitando nella via, i militari hanno notato due minicar con la portiera forzata e, poco dopo, hanno individuato la giovane banda intenta ad armeggiare su un terzo veicolo.

Prontamente bloccati, i ladruncoli sono stati trovati in possesso di arnesi da scasso e della refurtiva appena asportata, un I-Pad, un navigatore satellitare e vari oggetti personali, tutta recuperata e restituita ai proprietari.

I Carabinieri hanno arrestato il 18enne, che è stato portato in caserma e trattenuto, e denunciato i due minorenni, che sono stati riaffidati ai genitori. Dovranno difendersi dall'accusa di furto aggravato in concorso.