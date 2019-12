Furti in centro, vittime accerchiate e derubate dai ladri

Non conoscono sosta i servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dei reati predatori in danno di turisti, messi in atto dalla Compagnia Carabinieri Roma Centro. In due diversi operazioni sono finite in manette 4 persone.



In via dei Fori Imperiali, i carabinieri di Piazza Venezia hanno arrestato 3 cittadini romeni, due uomini di 37 e 22 anni, e una donna di 24, per furto aggravato in concorso.



I militari hanno riconosciuto il gruppetto, già noto per i loro trascorsi nel mondo dei furti in danno di turisti ed hanno deciso di tenerli d’occhio a distanza. Dopo pochi metri i 3 ladri hanno accerchiato una vittima e i Carabinieri sono intervenuti pizzicando la 22enne con il portafoglio appena rubato dalla borsa di una turista toscana.



Poco dopo, in via Nazionale, i Carabinieri della Stazione Roma Quirinale hanno arrestato una cittadina bosniaca di 16 anni, dando esecuzione ad un’ordinanza di sostituzione della misura di collocamento in comunità, con quella della custodia cautelare in carcere.



I Carabinieri hanno riconosciuta la donna in strada, già nota per arresti precedenti e, sapendo che sul suo conto pendeva un provvedimento restrittivo, si sono subito avvicinati e l’hanno bloccata.

Per la 16enne si sono aperte le porte dell’Istituto Penale Minorenni di Roma.