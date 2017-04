Furti negli hotel del centro: presa la gang latino americana

La spalla distraeva e il capo con destrezza prelevava la borsa. Un modus operandi consolidato, con prede fisse (i turisti) e luoghi dove agire (gli alberghi del centro di Roma). A metterlo in atto una gang latino americana, sgominata dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Trevi.

Le indagini sono partite dalla denuncia di una turista a cui, nel mese di febbraio, era stata rubata la borsa, mentre sostava nella hall di un albergo del centro. Gli agenti hanno cominciato a monitorare le denunce dei turisti avvenute con le medesime modalità, accertando che, in tutti i casi, i furti erano stati compiuti da due o più persone di origine latino americana.

I poliziotti hanno quindi controllato le immagini dei sistemi di videosorveglianza degli alberghi in cui si erano verificati i furti. Numerosi sono stati gli episodi immortalati in cui si vede la banda in azione, con i complici che distraggono le vittime ed un uomo, sempre lo stesso, che mette a segno il colpo.

Analizzando i filmati, i poliziotti hanno identificato i componenti della banda, tutti noti alle forze dell’ordine. Il capo un cittadino di origine messicana, di 46 anni, era già stato arrestato dalla polizia per un furto ai danni di turisti, in un albergo del centro, nel settembre scorso, insieme a due complici, di origini peruviane.

In quell’occasione aveva dato delle false generalità, dichiarando di essere un cittadino argentino, e un indirizzo di residenza falso. Nel proseguo delle indagini, i poliziotti hanno individuato l’ abitazione del messicano, e durante la perquisizione, hanno rinvenuto e sequestrato numerosi oggetti rubati, tra cui zaini, borse, telefoni cellulari, orologi e altri oggetti di valore.

Gli agenti hanno anche sequestrato occhiali e capi di abbigliamento indossati durante i furti ripresi dalle telecamere. Nell’appartamento, è stato fermato un peruviano di 56anni, che per sfuggire ai poliziotti, si era nascosto nel bagno. L’uomo è stato arrestato perché destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Milano. Fermata anche una donna di origini peruviane, che è stata denunciata dalla polizia per ricettazione. Per il messicano, al termine degli accertamenti, sono scattate le manette per furto.