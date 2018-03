Casalotti: saccheggia garage, recuperata refurtiva per 3mila euro

Ancora furti nei garage a Roma. A Casalotti come ad Ostia. I Carabinieri della Stazione di Roma Casalotti hanno arrestato un italiano, per furto aggravato in abitazione. A seguito di alcune segnalazioni giunte al 112, da parte di alcuni cittadini, che avevano notato un uomo intento a scavalcare la recinzione di un'abitazione, residenti di un comprensorio nella zona di Casalotti.

L'immediato intervento dei militari, all'indirizzo indicato, ha permesso di bloccare l'uomo all'interno di un garage, a cui i militari sono giunti seguendo i rumori e la luce di una lampada che si muoveva proprio al suo interno.

Alla vista dei militari, l'uomo ha lasciato cadere a terra un oggetto che aveva appena rubato cercando di fuggire senza riuscirci. Una volta immobilizzato i militari hanno recuperato la refurtiva, che era già stata raccolta in una borsa posta all’esterno del garage.

L'uomo è stato portato in caserma e trattenuto, in attesa di essere giudicato con il rito direttissimo, mentre la refurtiva, che consisteva in decine di monili in ottone dal peso di 40 chili del valore di circa 3.000 euro, è stata riconsegnata al legittimo proprietario.