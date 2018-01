Saccheggia auto parcheggiate vicino il Commissariato: fermata ladra seriale

Una serie di furti tra le auto in sosta del quartiere. Succeda a Tor Cervara dove una ladra seriale è stata arrestata dagli agenti di polizia giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale, che hanno deciso di intensificare i controlli proprio nelle vie dove maggiormente erano stati segnalati i danneggiamenti dei veicoli.

Ieri, grazie alla visione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza dello stesso Compartimento, i poliziotti, hanno notato una nomade che, con estrema destrezza aveva iniziato la sua attività giornaliera” infrangendo il vetro di due autovetture parcheggiate proprio nei pressi degli uffici di polizia.

Intervenuti immediatamente, gli agenti, sono riusciti a bloccare la nomade mentre stava già “traslocando” la refurtiva dalle auto danneggiate, per poi darsi alla fuga. La donna, una 30enne è stata così arrestata e, durante il processo per direttissima, è stata condannata per furto e danneggiamento aggravato.