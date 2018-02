Ruba zaini e soldi ad alunni e docenti del convitto nazionale, educatore scolastico nei guai

Rubava borse, zaini e borselli di alunni, docenti e personale amministrativo del convitto nazionale 'Amedeo di Savoia Duca d'Aosta' di Tivoli. Un 59enne, che prestava servizio come educatore scolastico presso l'istituto, è stato arrestato lo scorso 23 febbraio dai Carabinieri.

I militari della Stazione di Tivoli lo hanno arrestato in flagranza per furto. L'educatore, infatti, secondo le indagini stava approfittando della sua professione ed avvantaggiandosi anche delle circostanze di tempo e di luogo che gli consentivano di eludere sia le indagini sia l'attenzione delle vittime.

L'indagine, avviata a seguito di una segnalazione pervenuta da personale dirigente dell'istituto, anche mediante l'impiego di telecamere, ha consentito di arrestare l'uomo, in diretta, dopo aver trafugato, da un borsello, la somma di 50 euro (QUI IL VIDEO COMPLETO). L'arrestato, è stato portato a casa in regime degli arresti domiciliari in attesa della convalida dell'arresto a cura dell'Autorità Giudiziaria competente.