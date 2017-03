Rubati i contatori di luce e gas dalle scuole di Torre Maura

Sono spariti nel corso della notte. Al centro dell'interesse dei ladri i contatori di luce e gas di tre scuole di Torre Maura dell'Istituto Comprensivo Rugantino, quella di via dell'Airone, quella di via del Pellicano e quella di via delle Rondini. La denuncia da parte di Mariano Angelucci, responsabile forum territorio del Pd romano: "Questa notte le scuole hanno subito il furto dei contatori di luce e gas. Questo sta comportando grave disagio e non si sa per quanti giorni dovrà essere così. In questo contesto ci saremmo aspettati una presenza da parte dell'amministrazione del M5S che governa il municipio e invece come al solito il nulla".

LONTANANZA DAI CITTADINI - In particolare l'ex consigliere municipale del VI Torri punta il dito contro gli amministratori del Municipio di viale Cambellotti: "Né il Presidente, né la giunta, né i consiglieri sono intervenuti prontamente in sopralluogo per verificare la situazione come ci si aspetterebbe dagli amministratori che governano. Ancora una volta - denuncia Angelucci - dimostrano la totale lontananza dai cittadini e in questo caso dai bambini. Ringraziamo invece le forze dell'ordine, l'ufficio tecnico e la Preside e gli operatori scolastici che si sono attivati immediatamente per avviare le procedure per risolvere il problema.

RIPRISTINO DEI CONTATORI - "Ci aspettiamo ora che perlomeno l'amministrazione municipale solleciti Acea e Italgas al ripristino immediato della funzionalità dei contatori al fine di eliminare i disagi per i bambini. Il PD - conclude Angelucci - che questa mattina era presente con il Consigliere Compagnone seguirà la situazione fino ad una risoluzione positiva".