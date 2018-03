Fanno sparire le giacche dei clienti del locale, ladri in manette

Hanno provato a far sparire le giacche con dentro portafogli e cellulare dei clienti del locale. I ladri sono due cittadini romeni di 36 e 29 anni, poi arrestati dalla polizia di Stato per furto con destrezza. Il tentativo di furto la notte del 4 marzo, quando i due, approfittando della distrazione di alcuni avventori in un locale pubblico in via del Leone, a due passi da piazza San Lorenzo in Lucina, gli avevano rubato le giacche all’interno delle quali erano custoditi portafogli e cellulari dei malcapitati.

Ladri d'auto a Cornelia

Sempre gli agenti di polizia hanno sorpreso due ladri mentre "armeggiavano" su alcune auto in sosta in via Vittorio Polacco, zona Cornelia - Valle Aurelia. Entrambi cittadini albanesi di 19 anni, i due sono stati bloccati dai poliziotti del reparto volanti e del commissariato Prati.