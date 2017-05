Montecitorio: ruba smartphone a turista in fila per il gelato, in manette 46enne

Si è finto cliente in fila per il gelato al bar Giolitti, a due passi da Montecitorio, per borseggiare una turista cilena di 53 anni. Ieri pomeriggio, un 46enne romeno senza occupazione e con precedenti, è stato arrestato dai Carabinieri del Comando Camera dei Deputati unitamente ai colleghi della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina con l'accusa di tentato furto aggravato.

Il malvivente, che si aggirava con fare sospetto tra i numerosi turisti in fila alla cassa, è stato notato dal personale del bar che ha immediatamente avvisato i Carabinieri. Intervenuti rapidamente, il 46enne è stato arrestato in flagranza mentre tentava di sfilare lo smartphone dalla borsa della donna e lo hanno bloccato. L'arrestato è stato portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo.