Fiumicino: furti al centro commerciale, in due sorpresi a rubare vestiti

Dura vita per chi ruba al centro commerciale Da Vinci, a Fiumicino. I Carabinieri, in poche ore, hanno messo in manette due persone. La prima, una 33enne.



La donna si stava appropriando di alcune calzature manomettendone i relativi dispositivi anti taccheggio. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al proprietario del negozio, mentre la ladra è stata posta agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.



Stesso modus operandi è stato adottato da un’altra persona che, sempre all’interno di uno degli esercizi commerciali del centro commerciale Da Vinci, è stato sorpreso in possesso di numerosi capi di abbigliamento. Il ladro, dopo essere stato bloccato e identificato dai Carabinieri della locale Stazione, è stato denunciato a piede libero.