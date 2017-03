Casse svuotate nelle boutique del Centro Storico: svelato il mistero degli ammanchi

Una tecnica assodata messa in atto con delle chiavi passepartout. A metterla in atto due cittadini georgiani ed uno ucraino, rispettivamente di 33, 40 e 43 anni. A svelare il mistero degli ammanchi di denaro dalle casse delle boutique del Centro Storico della Capitale i carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina che hanno arrestato i tre ladri.

CHIAVI PASSEPARTOUT - Gli arrestati “armati” di chiavi passepartout, si confondevano tra la calca dei clienti dei negozi e mentre due intrattenevano le commesse con continue richieste costringendole così ad allontanarsi dalla cassa, il terzo si accovacciava dietro il bancone aprendo il cassetto del registratore di cassa dove vengono riposti gli incassi, ripulendolo.

SEGUITI DAI CARABINIERI - L’ultimo colpo è stato fatale per i tre che sono stati bloccati da una pattuglia in abiti civili dei Carabinieri di San Lorenzo in Lucina che li aveva notati e seguiti. In attesa del rito direttissimo gli arrestati sono stati portati in caserma, recuperate e sequestrate le chiavi utilizzate per compiere i furti.