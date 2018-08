Borghesiana: i proprietari di casa in vacanza, i ladri a "lavoro"

I proprietari di casa in vacanza e i ladri a "lavoro". Succede spesso in questi giorni di agosto. L'ultimo episodio in via Mineo, zona Borghesiana. A fermare i ladri i Carabinieri di Tor Bella Monaca che, con l'ausilio del Nucleo Radiomobile di Frascati, hanno arrestato 2 bosniaci, entrambi 24enni, domiciliati presso il campo nomadi di via di Salone, con numerosi precedenti.

La pattuglia in transito ha notato un primo nomade appoggiato ad un’auto che faceva da palo e poi hanno scoperto, oltre la recinzione di un’abitazione posta al piano terra, il secondo ladro che ha cercato di fuggire ma è stato subito bloccato. I Carabinieri hanno anche recuperato l’intera refurtiva, comprendente alcune borse firmate, gioielli in oro e denaro contante.