Saccheggiano box condominiali e scappano su auto rubata: i colpi della banda del garage

Erano specializzati a saccheggiare i box condominiali. A sgominare la banda dei garage di Pomezia sono stati i Carabinieri della Stazione e della Compagnia di Pomezia che hanno dato esecuzione all'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal Tribunale di Velletri – Ufficio Gip, nei confronti di tre persone responsabili di furto in abitazione aggravato e ricettazione commessi nel centro cittadino.

La misura trae origine da una complessa attività investigativa svolta dai militari che hanno ricostruito i fatti partendo dalle denunce presentate presso la Stazione Carabinieri di Pomezia e dall'attenta analisi dei filmati registrati dalle telecamere dei sistemi di video sorveglianza della zona, che hanno permesso di giungere all'identificazione dei tre soggetti, tutti residenti a Pomezia e di età compresa tra i 20 ed i 30 anni.

I tre giovani si rendevano responsabili di furto, e diversi altri tentati, all'interno di alcuni box di un condominio del centro di Pomezia e venivano poi ripresi mentre caricavano la merce sottratta su di un'auto, risultata provento di un precedente furto ai danni di un altro residente del posto.