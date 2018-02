Metro B: rubano portafogli a turista, ladre sorprese sulla banchina

Ancora furti ai danni dei turisti a Roma. Due ragazze di 17 e 27 anni, provenienti dal campo nomadi di Castel Romano, sono state arrestate dai Carabinieri della Stazione Roma Nomentana che le hanno sorprese sulla banchina di una fermata della metropolitana linea B dove stavano per impossessarsi del portafogli di una turista giapponese in attesa del convoglio.

Le ladre, che hanno precedenti specifici, sono state bloccate e portate, la prima in un Centro di Prima Accoglienza, la seconda in caserma, in attesa del rito direttissimo.

Poco dopo, in Largo Agnesi, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno fatto scattare le manette ai polsi di un cittadino algerino di 27 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, che era riuscito ad appropriarsi della borsa di una turista inglese contenente, tra l'altro, uno smartphone e 80 sterline in contanti. Il 27enne è stato portato in caserma, dove rimane a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.