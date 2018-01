Ladro seriale di bagagli: scacco matto all'Arsenio Lupin dei treni alta velocità

Scacco matto al ladro dei bagagli sui treni Alta Velocità. Sono stati gli agenti della Polizia Giudiziaria della PolFer ad incastrare l'Arsenio Lupin dei convogli in partenza alle stazioni Termini e Tiburtina. Diversi i colpi a suo carico. A far sparire le valigie dei passeggeri un cittadino belga di 39 anni, individuato dagli investigatori quale autore di diversi furti ai due scali ferroviari romani e già in carcere dallo scorso 20 dicembre per il medesimo reato.

L'Arsenio Lupin dei bagagli

In particolare, a seguito dell'escalation nei mesi estivi di furti di bagagli a bordo treno, il personale della squadra di Polizia Giudiziaria ha dato il via ad una articolata attività di indagine basata prevalentemente sulla visione delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza delle stazioni di Roma Termini e Tiburtina. In questo modo gli investigatori hanno individuato il responsabile della maggior parte degli episodi di furto accaduti nelle prime ore del mattino a bordo dei treni Alta Velocità, in partenza o in transito negli scali romani.

Furti bagagli sui treni Alta Velocità

L’individuo, già tratto in arresto anni addietro per analoghi fatti, è stato identificato in un cittadino belga di 39 anni, Sofiane C. Un modus operandi assodato quello del ladro: accedeva negli scali ferroviari nelle prime ore del mattino, individuando bagagli che per fattura o marche di pregio, potevano risultare particolarmente appetibili. Una volta individuato il passeggero da depredare, era solito seguirlo fino a bordo treno finchè non depositava il bagaglio negli appositi vani e, successivamente, approfittando della distrazione se ne impossessava dileguandosi immediatamente come un normale viaggiatore.

Arrestato lo scorso 20 dicembre

Le azioni di contrasto e gli accertamenti effettuati avevano permesso agli investigatori della PolFer, già in data 20 dicembre, di individuarlo all’interno dello scalo di Roma Termini e trarlo in arresto per furto di un bagaglio in danno di un cittadino italiano passeggero a bordo di un treno Alta Velocità. In tale frangente gli ulteriori indizi emersi e il costante coordinamento con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, hanno permesso di ottenere l’emissione della ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico del Sofiane, che veniva eseguita nel pomeriggio di giovedì 18 gennaio presso la Casa Circondariale Regina Coeli in cui lo stesso era ristretto dopo l’arresto del 20 dicembre.