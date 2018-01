Razziavano autogrill e rivendevano la merce ai rave party

Razziavano merce negli autogrill e nei supemercati dei Monti Prenestini per poi rivenderla ai rave party. Sono sei le persone arrestate e cinque quelle denunciate a piede libero per una seria di furti di generi alimentari commessi nell'area di rivendita dei distributori di carburante La Macchia Est ed Ovest dell'autostrada A1, nel tratto che attraversa il Comune di Anagni, in Ciociaria. E' il bilancio della operazione denominata appunto "Rave Party", condotta dagli uomini della sottosezione della Polizia Stradale di Frosinone.

La banda dei rave party

Si tratta di giovani di età compresa tra i 19 ed i 30 anni, residenti in varie parti d’Italia con in comune la passione per i raduni di musica elettronica, i cossiddetti rave party o illegali. Tra loro un 27ennedi Velletri ed una ragazza di 28 anni di Colleferro, Comuni della provincia romana.

Operazione Rave Party

Le indagini sono state attivate sin dai primi giorni del mese di novembre dello scorso anno, dopo una serie di furti, commessi per lo più in orari serali e notturni, all'interno del market dei due Autogrill situati nelle aree di servizio La Macchia Est ed Ovest. Le modalità riscontrate erano sempre le stesse: gruppi di giovani, composti da più persone, dopo aver fatto ingresso nel market, compivano vere e proprie scorribande prelevando ingenti quantità di generi alimentari (salumi, tranci di prosciutto, parmigiano, dolci e prodotti alcolici) che occultavano all'interno di borsoni e sotto i giubbotti, dopo aver rimosso i dispositivi antitaccheggio. Subito dopo uscivano dall’autogrill senza passare per le casse, realizzando profitti per più di 500 euro a colpo.

Supermercati a Colleferro e Valmontone

Dopo una serie di verifiche delle riprese video dei circuiti di telesorveglianza e dopo alcuni servizi in borghese svolti all'interno dell'area di servizio, la Polizia Stradale identificava undici soggetti che risultavano coinvolti a vario titolo nei furti realizzati negli autogrill ma anche in vari supermercati delle cittadine di Colleferro e Valmontone.

Refurtiva rivendita ai rave party

I generi alimentari venivano poi rivenduti sia tramite la filiera dei ricettatori campani che durante i raduni di musica rave organizzati in varie parti dell'Italia centrale, ove numerosi giovani si ritrovano in capannoni o altri luoghi abbandonati anche per diversi giorni.

Ordinanze di custodia cautelare

Grazie a tale tipo di attività illecita i giovani identificati riuscivano a realizzare consistenti guadagni rivendendo i generi alimentari provento di furto. Le risultanze investigative fornite all’Autorità Giudiziaria consentivano l’emissione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre persone, due uomini - entrambi 27enni, residenti rispettivamente a Velletri e in provincia di Pisa - ed una donna, di 28 anni di Colleferro.

Furti al supermercato di Valmontone

Nel corso dell’attività investigativa sono stati inoltre arrestati in flagranza di reato, martedì scorso, per una serie di furti appena commessi presso alcuni supermercati di Valmontone, un altro uomo, di 30 anni ed altre due donne, una 20enne ed una 28enne, tutti della provincia di Napoli.

Razzia all'autogrill

Gli stessi soggetti, circa una settimana, prima erano stati fermati lungo l’autostrada A/1 e sorpresi con circa 2000 Euro di merce appena trafugata in due distinti colpi presso un supermercato di Valmontone e presso l’Autogrill dell’area di servizio La Macchia Ovest.

Furti per 7mila euro

L’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita nelle prime ore di stamattina a Velletri, Colleferro e Cascina (Pistoia) dagli uomini della Polizia Stradale di Frosinone. È al vaglio degli investigatori la posizione delle altre persone identificate che per ora restano indagate a piede libero. Il danno complessivo provocato ammonta a più di settemila euro. Tutte le persone identificate dovranno rispondere dinanzi il Tribunale di Frosinone di una lunga serie di furti aggravati.