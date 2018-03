Furti d'auto a Villaggio Breda: agenti seguono il Gps e trovano i ladri

"Auto rubata in zona Grotta Celoni". Questa la segnalazione giunta alla sala operativa e diramata poco dopo la mezzanotte alle pattuglie della Polizia di Stato. Quando gli agenti del Reparto Volanti sono arrivati sul posto, grazie al costante contatto con la locale sala operativa e la centrale satellitare, hanno rintracciato l’autovettura ricercata, ferma in via Franco Tosi, al Villaggio Breda, con due persone all’interno.

Ladri auto al Villaggio Breda

Quando gli occupanti del mezzo hanno visto arrivare i poliziotti hanno tentato la fuga. Bloccati, sono stati arrestati. Uno di loro aveva indosso un congegno per la disattivazione delle centraline elettroniche di autovetture e arnesi per lo scasso. Per i due, entrambi romani di 46 e 51 anni, con precedenti di polizia, si sono aperte le porte del carcere; dovranno rispondere del reato di furto aggravato.