Infrange vetri e saccheggia auto in sosta: preso ladro seriale sulla Palmiro Togliatti

Rompeva i vetri delle auto in viale Palmiro Togliatti per poi saccheggiarle. Sabato notte, un 38enne con precedenti, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, che lo hanno sorpreso in flagranza di reato e accusato di furto aggravato continuato.

Transitando sulla Togliatti, i Carabinieri hanno notato i vetri infranti di alcune autovetture in sosta, ben dieci, una in fila all’altra, e poco dopo hanno individuato il ladro seriale che tentava di nascondersi all’interno di un veicolo, sperando di farla franca.

Bloccato e ammanettato, in suo possesso, i militari hanno rinvenuto l'oggetto contundente e la refurtiva, oggetti di vario tipo, impianti audio e GPS, trafugati dalle auto. L’arrestato è stato portato in caserma in attesa di essere giudicato con il rito direttissimo.