Casal Monastero: predone rompe finestrino e ruba nell'auto in sosta

Ha infranto il finestrino di un'auto in sosta nella zona di Casal Monastero e si è messo a rovistare all’interno della vettura parcheggiata in via Troilo il Grande in cerca di qualcosa da rubare. Sorpreso in flagrante nel primo pomeriggo di lunedì 21 gennaio dagli agenti del Commissariato San Basilio, il ladro, un uomo romano di 53 anni, è stato arrestato.

Poco dopo, alle 18:00 circa, in via Cipro, alla fermata della linea A della metro, personale del Commissariato Borgo ha proceduto all’arresto di un cittadino italiano di 20 anni trovato in possesso di sostanza stupefacente. Sottoposta a perquisizione anche l’abitazione, è stata rinvenuta altra droga (marijuana), materiale per la pesatura e il confezionamento della droga.

Nel corso della notte prima, in via del Porto Fluviale, all'Ostiense, a finire in manette è stato un pusher romano di 25 anni. Il giovane è stato trovato in possesso di marjuana, cocaina, hashish, ketamina ed ecstasy. Uno spacciatore in grado di soddisfare ogni esigenza dei tossicodipendenti che da lui si rifornivano.

Gli agenti del commissariato Salario Parioli, hanno arrestato il 25enne romano dopo averlo trovato in possesso di svariati tipi di stupefacenti.