Topo d'auto in azione: sorpreso a saccheggiare tra vetture parcheggiate

Topo d'auto in azione in via San Giovanni in Laterano. Le pattuglie dei commissariati Esquilino e San Lorenzo, alle 16 di domenica 17 settembre, hanno bloccato in flagranza di reato, un romano di 43 anni.

L'uomo, dopo aver forzato lo sportello di un'auto parcheggiata, stava trafugando gli oggetti all'interno, tra cui lo stereo. Accompagnato negli uffici di Polizia, dovrà rispondere del reato di furto.