Distruggono vetro di un'auto e rubano borse con i computer, due arresti

Li hanno scovati i carabinieri alla baraccopoli di via della Monachina. Sono due predoni, di 30 e 40 anni, entrambi nullafacenti e con diversi precedenti specifici, e ad ammanettarli ci hanno pensato i Militari dell'Arma di Ostia in collaborazione con quelli della Compagnia di Roma San Pietro. Per loro l'acccusa è quella del furto aggravato su un’auto.

I due, dopo aver infranto il finestrino di una vettura parcheggiata in via di Monte Brianzo, in Centro Storico, si sono impossessati di due borse al cui interno erano stati riposti un pc portatile, un cellulare e varie apparecchiature informatiche. Per loro sfortuna, proprio mentre stavano per darsi alla fuga sono stati notati da una pattuglia.

I due sono stati poi bloccati e controllati nei pressi dell'insediamento della Maglianella. A seguito della perquisizione nell’auto sono stati rinvenuti vari arnesi da scasso e la refurtiva appena rubata del valore di oltre 3.500 euro.

Dopo l’arresto i due ladri sono stati, condotti direttamente al Tribunale di Roma, per l’udienza di convalida, mentre la refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al proprietario.

Sempre ad Ostia, nelle prime ore del mattino, una pattuglia della Sezione Radiomobile, transitando in via Costanzo Casana, ha notato un giovane 22enne conosciuto alle forze dell’ordine, perché già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, che era intento a passeggiare in strada, incurante della misura restrittiva cui era sottoposto.

Il ragazzo è stato nuovamente arrestato e condotto presso le aule dibattimentali del Tribunale di Roma, in attesa dell’udienza di convalida.

Ancora nel territorio del X Municipio Mare, i Carabinieri hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma. Arrestato un 52enne, con precedenti, per reati inerenti gli stupefacenti, che dovrà scontare in carcere la relativa pena residua di oltre 9 mesi di reclusione.