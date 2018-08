Prati: predone di auto fugge alla vista della polizia, arrestato 40enne

Aveva appena svaligiato un'auto in sosta a Prati. E' accaduto nel pomeriggio di ieri 2 agosto. L'uomo, un cittadino polacco di 40 anni, è stato poi arrestato dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato locale per furto aggravato. Il 'predone', dopo aver rubato un telefono cellulare all’interno di un veicolo parcheggiato in via Germanico, si è dato alla fuga ma è stato bloccato dai poliziotti intervenuti immediatamente sul posto che poi l’hanno accompagnato in carcere.

Ricercato ad Ostia

Poco dopo, intorno alle 17:00 sempre di ieri 2 agosto, in servizio per il controllo del territorio, gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti, hanno fermato in viale Vasco de Gama, ad Ostia, un romeno di 47 anni. A suo carico è risultato un rintraccio poiché lo stesso dovrà espiare 1 anno e 6 mesi di reclusione. Ultimati gli accertamenti, è stato accompagnato in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.