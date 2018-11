Testaccio: in fuga con l'auto rubata, fermato dalla polizia a Marconi

In fuga sull'auto rubata è stato inseguito e poi arrestato dalla polizia. È accaduto intorno alle 13:30 di martedì 27 novembre quando il predone ha rubato una vetura in via degli Stradivari, strada che collega via Ettore Rolli a Ponte Testaccio. Intercettato dalla polizia il ladro si è dato alla fuga ma è stato fermato dopo un breve inseguimento in viale Marconi dagli agenti della Polizia Postale e del Commissariato San Paolo.

L’uomo, identificato per un cittadino bosniaco di 44 anni, è stato accompagnato negli uffici di polizia dove è stato arrestato per furto aggravato.