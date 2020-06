Auto saccheggiate a San Giovanni: 8 furti in poche ore

Tre persone arrestate tra la mezzanotte e le 2 di questa notte dagli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti e dei vari commissariati impegnati nel controllo notturno di Roma.

I primi 2, in ordine cronologico, a finire in manette sono un romano di 44 anni e una sua complice 47enne originaria della Sabina: poco dopo la mezzanotte sono stati sorpresi mentre rubavano in via Carlo Felice su un'auto in sosta.

Gli agenti hanno accertato che la coppia aveva aperto e rubato su altre 7 auto in zona San Giovanni, tutte parcheggiate a pochi metri di distanza. Ad operare l'arresto i poliziotti del Reparto Volanti.

Praticamente nelle stesse ore, alle 2 circa, gli equipaggi del commissariato Fidene e del Reparto Volanti sono intervenuti in una pizzeria nella zona di Casal de Pazzi: lì un 29enne romano, è stato poi arrestato perché, minacciando di morte il titolare, stava rubando alcune birre.