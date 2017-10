A 15 anni su un'auto rubata con attrezzi da scasso: nella vettura altri 3 minorenni

Quattro ragazzini di 12, 14, 15 e 16 anni a bordo di un'auto rubata. Questo l'equipaggio che viaggiava nel pomeriggio di ieri nella zona dell'Eur a caccia di auto da rubare e "ripulire". A notarli con fare sospetto i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma. Fermati in via dell'Esperanto, sono poi stati identificati in 4 minorenni, di 12, 14, 15 e 16 anni, tutti già segnalati alle Forze dell’Ordine, provenienti dalla baraccopoli di Castel Romano.

Minorenne alla guida

Il 15enne che si trovava alla guida dell’auto, chiaramente senza patente, nonostante l’età è un personaggio noto per i suoi precedenti specifici, e specializzato in furti d’auto, uscito da poco dal centro di prima accoglienza di Roma Virginia Agnelli, è stato sottoposto a fermo per ricettazione e denunciato assieme agli altri 3 occupanti per possesso di chiavi alterate in concorso.

Auto sospetta su via Cristoforo Colombo

I militari li avevano notati mentre viaggiavano sulla via Cristoforo Colombo con fare sospetto, in una zona dove nell’ultimo periodo sono stati segnalati diversi furti di auto. A debita distanza li hanno seguiti e nel frattempo i militari hanno effettuato dei controlli alla targa del mezzo, e una volta fermati in via dell’Esperanto, a pochi passi dal laghetto dell’Eur, li hanno controllati.

Auto rubata con targa straniera

L’auto, su cui erano state apposte delle targhe straniere, a seguito degli accertamenti è risultata rubata lo scorso 11 settembre a Roma, mentre, le targhe romene non sono risultate censite nelle banche dati delle Forze dell'ordine. All’interno del mezzo sono stati rinvenuti diversi attrezzi da scasso che sono stati sequestrati assieme alle targhe straniere su cui sono in corso ulteriori accertamenti. L’auto è stata invece restituita al legittimo proprietario.

Centro prima accoglienza

Al termine degli accertamenti il 15enne è stato ricondotto nuovamente presso il centro di prima accoglienza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, mentre gli altri 3 sono stati rimessi in libertà.