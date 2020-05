Morena: rompe vetro di un’auto con un martello e ruba il navigatore

Ha infranto il vetro di un’auto con un martello per poi rubare il navigatore della vettura. Peccato per il ladro che alla scena abbia assistito un militare della Guardia di Finanza libero dal servizio che ha poi permesso alla polizia di arrestare il 'predone'. E’ accaduto domenica a Morena.

Il furto è stato messo a segno intorno alle 15:00 nel parcheggio che si trova davanti la chiesa di Sant’Anna in via di Torre Morena. Qui il ladro ha distrutto il vetro di una Peugeot per poi depredarla. Visto dal militare della Finanza, sul posto sono quindi intervenuti i poliziotti del commissariato Romanina che hanno arrestato il ladro per furto aggravato.

Identificato in un 29enne romano, il ladro sarà giudicato con rito direttissimo. Restituito il navigatore rubato al proprietario della vettura, sequestrato il martello.