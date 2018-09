Parcheggiano l'auto e vanno al matrimonio, poi l'amara sorpresa: "Hanno rotto i vetri e rubato dentro"

Dalla felicità del matrimonio del cugino all'amarezza del furto nell'auto. E' bastata un'ora per cambiare l'umore di una ragazza romana che lo scorso venerdì 21 settembre si è recata con amici e parenti a celebrare un matrimonio nella basilica di Sant'Agnese, al Nomentano. "Abbiano parcheggiato all'interno in quello che sembrava un parcheggio custodito e sicuro. Alla fine del matrimonio usciamo fuori e ci troviamo 2 finestrini della macchina rotti e l'auto svuotata".

Furti nelle auto parcheggiate per i matrimoni

A raccontare l'amaro matrimonio a RomaToday una ragazza, che chiede di rimanere anonima ma vuole allarmare altre possibili vittime sull'accaduto, in quanto "non è la prima volta che succede". I fatti sono accaduti dopo mezzogiorno, all'uscita dalla basilica nella cui area è presente anche il mausoleo di Santa Costanza, in via Sant'Agnese, a due passi dalla via Nomentana. "Abbiamo scoperto da terze persone che questi furti succedono ogni volta che si tiene una cerimonia. Le telecamere non funzionano e il nessuno ci ha dato questa notizia o ci ha messo in guardia".

Furto della borsa con gli effetti personali

Una festa rovinata, racconta ancora la ragazza, che ha poi denunciato il furto alle forze dell'ordine. "Hanno rotto i due vetri laterali dell'auto, ed adesso mi ritrovo senza documenti, senza chiavi della macchina, e senza gli effetti personali che ogni donna tiene nella borsa. Con questa denuncia vorrei mettere in guardia le persone che si apprestano a celebrare un bellissimo giorno e poi si trovano con l'auto rotta e ripulita. Spero in persone di buona volontà che magari possano trovare il mio zainetto buttato in qualche angolo giusto per recuperare qualcosa".