In tre provano a rubare un'auto in sosta sul lungotevere, fermati ed arrestati

In tre per rubare un'auto in Centro Storico sono stati fermati ed arrestati. A scoprirli i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma San Pietro. A finire in manette tre cittadini di origini bosniache, di 18, 21 e 30 anni tutti senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso.

Transitando sul lungotevere dei Tebaldi, a ridosso del Centro Storico, i Carabinieri hanno notato due uomini, il 21enne e il 30enne, accovacciati nei pressi di un’autovettura parcheggiata in strada, ed il 18enne posizionato poco distante, con funzione di “palo”, e sono intervenuti.

I Carabinieri sono riusciti a bloccare i tre ladri ed hanno appurato che i due avevano cercato di manomettere il blocchetto di accensione del veicolo.