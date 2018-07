Ostia: saccheggia auto in sosta davanti Lido Centro, denunciato

E' stato preso un ladro seriale che, da giorni, saccheggiava le auto in sosta davanti il piazzale della Stazione Lido, ad Ostia. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno fermato un 43enne che si stava aggirando in atteggiamento sospetto fra le auto in sosta.

L'uomo, un senza fissa dimora con precedenti, nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha spintonato i militari nel tentativo di nascondere un cacciavite lungo 20 centimetri. I militari sono riusciti a bloccare l'esagitato davanti Lido Centro, denunciandolo per resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, e a sequestrare il cacciavite.