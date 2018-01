"Scappa c'è la polizia", ladri fermati mentre ripuliscono una Smart

"Scappa c'è la polizia". L'allerta data dalla complice ad un "topo d'auto" non è però stato sufficiente ad evitare l'arresto ad una coppia di predoni poi fermati dagli agenti di polizia. Il tentativo di furto intorno alle 21:30 di sabato 6 gennaio nell'area dei giardini Einaudi di largo Villa Peretti, fra la stazione Termini e piazza della Repubblica. A finire in manette per tentato furto in concorso un cittadino tunisino di 27 anni ed una donna romana di 36 anni, entrambi già conosciuti alle forze dell'ordine.

Furto auto ai giardini Einaudi

Ad allertare gli agenti del commissariato Esquilino, in servizio di controllo del territorio, l'allarme della Smart presa di mira. Proprio seguendo l'antifurto i poliziotti hanno trovato il ladro in flagranza di reato, mentre rovistava nell'abitacolo della citycar aperta dopo aver forzato la portiera dell'auto con una pinzetta. A fare da "palo" al ladro una complice, che una volta viste le forze dell'ordine ha gridato al 36enne di darsi alla fuga.

Due arresti in largo Villa Peretti

Nonostante il tentativo di darsela a gambe i due ladri sono poi stati fermati dai poliziotti dei commissariati Esquilino e Viminale e quindi arrestati con le accuse di "furto tentato in concorso".