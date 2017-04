Furti nelle auto in sosta: arrestate quattro persone

Questa notte, i Carabinieri di Roma, nel corso di 3 distinti episodi accaduti in diversi quartieri della Capitale, hanno arrestato 4 persone con l’accusa di furto aggravato dopo averle sorprese in flagranza mentre tentavano di rubare su auto in sosta.

GIANICOLENSE - Il primo a finire in manette è stato un uomo di 49 anni di origini siciliane, nella Capitale senza fissa dimora, con precedenti e già sottoposto alla misura dell’obbligo di firma in caserma, che è stato sorpreso dai Carabinieri della Stazione Roma Porta Portese mentre stava svuotando i portaoggetti di un’auto parcheggiata sulla Circonvallazione Gianicolense.

TOR TRE TESTE - In via Roberto Lepetit, zona Tor Tre Teste, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno bloccato un cittadino moldavo di 30 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, “pizzicato” mentre, insieme a due complici che sono riusciti a darsi alla fuga, stava smontando le ruote da una Mercedes in sosta.

VIA APPIA - Infine, i Carabinieri della Stazione Roma San Giovanni hanno arrestato 2 cittadini georgiani di 285 anni, entrambi pregiudicati e senza fissa dimora, che avevano appena forzato il portellone laterale di un furgone posteggiato in via Appia.

Tutti i ladri sono stati ammanettati e trattenuti in caserma, dove sono in attesa di essere giudicati con rito direttissimo.