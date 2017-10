Con chiavi esagonali e dispositivi elettronici saccheggiano auto in sosta

Saccheggiavano le auto in sosta tra Torrino, Vitinia e Mezzocammino. Si è conclusa con l'arresto di due persone l'operazione svolta dai Carabinieri di Vitinia, dopo i molteplici episodi denunciati dai cittadini.

Proprio durante un pattugliamento notturno della zona di Largo Guido Buzzelli, i Carabinieri hanno fermato un trentaduenne di Tivoli ed un trentatreenne di Frosinone, già noti alle forze dell'ordine, con l'accusa di tentato furto in concorso.

I due malviventi avevano provato a forzare la portiera di un'auto parcheggiata in strada e solo grazie all'arrivo dei Carabinieri, che di sorpresa gli sono piombati addosso da una via limitrofa, sono stati costretti a desistere.

Dopo un impacciato tentativo di fuga, i due ladri sono stati bloccati e perquisiti dai militari, venendo trovati in possesso di un vero e proprio arsenale per scassinare qualunque tipologia di veicolo: giraviti, torce elettriche, chiavi esagonali, un singolare strumento a "cavatappi" per sfilare il blocchetto di accensione e svariate centraline elettroniche e bluetooth per mettere in moto le autovetture.

Le sofisticate attrezzature, sono state sequestrate dai Carabinieri. Gli arrestati dovranno rispondere di tentato furto aggravato in concorso.