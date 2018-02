Saccheggiano auto in sosta: fermati ladri di 17 e 18 anni

Sono stati fermati mentre stavano forzando la portiera di una minicar con degli arnesi. E' successo in via Alcide De Gasperi. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Frascati così hanno arrestato un 18enne romano, già noto alle forze dell’ordine e denunciato in stato di libertà suo complice 17enne.

Successivamente, nel corso delle perquisizioni, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato un coltello a serramanico, un tirapugni e due cacciaviti. Il 18enne è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo. L'accusa è di "tentato furto aggravato in concorso e porto di oggetti atti ad offendere".