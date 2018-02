Parcheggia l'auto al capolinea Cotral, ladro infrange vetro e prova a rubarla

Una amara sopresa al ritorno da lavoro. A trovarla un automobilista di Montelibretti che ha fermato un giovane ladro d'auto che aveva appena infranto il vetro della macchina con l'intento di farla 'sparire'. Ad interrompere i piani di un 18enne di Fara Sabina (Comune della provincia di Rieti) i carabinieri della Stazione di Montelibretti, unitamente a militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Poggio Mirteto, impegnati in un sercizio di contrasto ai reati predatori.

Ladro d'auto al capolinea Cotral

Il giovane ladro, già noto alle forze dell’ordine, è entrato in azione al capolinea Cotral in località Prato dell’Olmo di Montelibretti: dopo aver infranto il vetro anteriore destro di un’utilitaria parcheggiata in strada, il 18enne è stato sorpreso dal proprietario che stava tornando a prenderla.

Sopreso dal proprietario dell'auto

A quel punto il giovane ladro, vistosi scoperto, ha spintonato violentemente l’uomo minacciandolo di morte, riuscendo a scappare lungo le vie limitrofe. I Carabinieri, immediatamente allertati tramite 112, dopo alcuni minuti di ricerche, hanno individuato e bloccato il malvivente poco lontano dal luogo del reato.

Tentata rapina impropria

Il ragazzo è stato portato nella sua abitazione e sottoposto agli arresti domiciliari, con l'accusa di tentata rapina impropria, in attesa delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria di Tivoli.