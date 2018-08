Dal centro di Roma a Pomezia, sei arresti per furto e spaccio

Sei arresti. È questo il bilancio dell’attività di controllo del territorio effettuata dai carabinieri del Comando provinciale di Roma in occasione del ponte di Ferragosto. Le operazioni sono state messe in campo dal centro cittadino ai comuni del litorale dei comuni limitrofi alla capitale.

Furto al turista

Nel centro storico, nei luoghi di aggregazione turistica e a bordo dei mezzi pubblici sono stati potenziati i già presenti servizi di contrasto ai borseggiatori, così come nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti. In via Giovanni Giolitti, i carabinieri hanno arrestato un 45enne del Marocco, con precedenti, bloccato appena dopo aver rubato la borsa, contenente un portafogli e vari oggetti personali, ad un turista americano di 24 anni.

Attenzione alle zone della ‘movida’

Viene mantenuta alta l’attenzione nelle zone della “movida”, dal Pigneto a San Lorenzo, da Trastevere e Campo de’ Fiori al Centro Storico, con Monti, piazza Navona e piazza di Spagna, fino ad arrivare a Testaccio, all’Eur e a Ponte Milvio. In questo contesto, i carabinieri hanno arrestato 3 pusher, un 42enne di Roma, un 34enne di Siracusa e un 19enne del Marocco. Nelle loro tasche, complessivamente, sono state rinvenute oltre 70 dosi di cocaina e hashish e oltre 400 euro, ritenuti provento dello spaccio.

Arresto a Pomezia

Arresti anche a Pomezia per 3 cittadini sudamericani – due cileni e un cubano – fermati dai carabinieri all’interno del parcheggio di un fast food, in via dei Castelli Romani, perché trovati in possesso di una borsa da donna. Immediati accertamenti hanno permesso di scoprire che i tre avevano, qualche istante prima, rubato la borsa ad una cliente del locale, intenta a cenare con alcuni amici.

Posti di blocco e controlli

Nel corso dei controlli i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno identificato oltre 150 persone ed eseguito verifiche su circa 100 veicoli.