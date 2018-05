Specialista nei furti in appartamento a Roma est: denunciato

Aveva preso di mira, per mettere a segno i suoi colpi, i quartieri di La Rustica, San Basilio, Tor Sapienza e Casale Caletto. Lui, specialista dei furti in appartamento, è stato denunciato dopo una indagine degli agenti della Polizia di Stato. A dare l'allarme i proprietari delle case, vittime dei furti.

Grazie alle immagini acquisite da una telecamera di sorveglianza e all'identikit che hanno potuto ricostruire, gli investigatori hanno iniziato a setacciare tutta la zona alla ricerca del giovane.

Sono stati poi gli agenti del commissariato San Basilio a fermarlo, in via di Cervara altezza via Montano, nel prosieguo dell’attività investigativa. Recuperato e sequestrato il materiale dell'ultimo furto. Il giovane, di origine romena, è stato deferito all’autorità giudiziaria per furto aggravato .