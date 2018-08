Tentano furto in appartamento ma qualcosa va storto: ladri bloccati sul terrazzo condominiale

Topi d'appartamento in azione al Portuense, in via Francesco Calzolaio. Una banda di ladri aveva pianificato tutto senza però fare i conti con l'arrivo dei Carabinieri, in due vengono bloccati sul terrazzo condominiale mentre il terzo, dopo essersi barricato in casa, si è consegnato ai militari dopo una lunga opera di convincimento.

E' il resoconto del rocambolesco intervento concluso positivamente dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, che sono arrivati sull’obiettivo appena in tempo per sventare il furto grazie ad una segnalazione giunta al 112. A finire in manette con l’accusa di tentato furto in abitazione sono stati due georgiani di 24 e 39 anni ed un bulgaro di 33 anni, tutti con precedenti.

I topi d'appartamento erano riusciti a forzare la porta d'ingresso di unabitazione al 4° piano di uno stabile condominiale, ma quando la loro missione sembrava ormai compiuta, sono arrivate le gazzelle del Nucleo Radiomobile di Roma.

I georgiani sono stati bloccati dai militari, grazie all’ausilio di un’autoscala dei Vigili del Fuoco intervenuta in supporto, sul terrazzo condominiale, tramite il quale stavano pianificando un’improbabile fuga.

Il cittadino bulgaro, invece, dopo essersi barricato in casa e una lunga trattativa con gli uomini dell’Arma, si è spontaneamente consegnato. I ladri sono stati trovati in possesso di numerosi arnesi per lo scasso che sono stati sequestrati. Trattenuti in caserma, i tre sono in attesa dell’udienza di convalida.