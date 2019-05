Scoperti a rubare in un appartamento, aggrediscono vicino di casa e fuggono

Erano arrivati dal Portogallo per rubare negli appartamenti della provincia di Roma. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Monterotondo hanno arrestato un 28enne e un 34enne originari della Georgia, in Italia senza fissa dimora, per concorso in furto in abitazione, tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale.

I Carabinieri, intervenuti su richiesta di un condomino di via Vallagati di Monterotondo, che aveva segnalato la presenza di due persone intente a forzare la porta di ingresso del suo appartamento, hanno bloccato i malviventi nonostante avessero tentato, alla vista dei militari, la fuga a bordo di un fuoristrada risultato noleggiato in zona Ciampino.

Nella circostanza, i due, che erano stati fermati nell'abitacolo da un altro condomino, si sono accaniti contro di lui con calci e pugni per garantirsi la fuga. L'intervento dei Carabinieri ha consentito di bloccare definitivamente i ladri, che sono stati portati in caserma.

La successiva perquisizione dell’autovettura ha consentito di sequestrare, oltre agli arnesi per lo scasso, anche 9 paia di occhiali da sole, una borsa di marca, un pc portatile, 2 orologi da donna e 4 braccialetti in argento.

Ulteriori e più approfondite indagini hanno consentito di accertare che la refurtiva era stata rubata da un'abitazione di via Gramsci di Monterotondo, ed è stata restituita al legittimo proprietario.

I due arrestati, già segnalati in Portogallo per reati contro il patrimonio, sono stati trattenuti in caserma, dove rimangono a disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Tivoli.