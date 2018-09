Ladri travestiti da tecnici Enel: scoperti, tentano la fuga e si nascondono sull’armadio

Non mancavano certo di fantasia i due malviventi che nel pomeriggio di sabato sono stati bloccati dai carabinieri della stazione di Tivoli dopo aver messo a segno il furto in un appartamento nella zona di Villa Adriana.

Ladri travestiti da operai

Due uomini, entrambi cittadini italiani, un 37enne di Zagarolo e un 36enne di Roma, hanno indossato una maglia da operai Enel e si sono introdotti all’interno di un appartamento con un finto tesserino di riconoscimento per la stipula di contratti. I due erano già stati notati dai residenti nei giorni scorsi che avevano allertato le forze dell’ordine: nel pomeriggio di sabato una telefonata al 112 ha consentito l’intervento dei militari.

Il tentativo di fuga sull'armadio

Una volta giunti sul posto i militari hanno sorpreso il 26enne nell’androne del palazzo che faceva da “palo”, ancora in possesso di un paio di orecchini appena trafugati. Successivamente i carabinieri sono entrati all’interno dell’appartamento per bloccare il 37enne che per fuggire alla cattura ha tentato di nascondersi, invano, sull’armadio della camera da letto.

La refurtiva è stata consegnata ai legittimi proprietari

La refurtiva, composta da diversi oggetti in oro e preziosi, è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari. Durante l'arresto il più giovane dei malviventi ha opposto resistenza nei confronti dei militari e sarà accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale. I malviventi sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della stazione dei carabinieri di Tivoli, in attesa di essere giudicati con rito direttissimo