Furti di alberi a Guidonia, cresce l'allerta: ladri fermati dopo aver tagliato quattro querce

Ladri di alberi a Guidonia Montecelio. Sono diverse le denunce formalizzate alle forze dell'ordine per l'atipico furto. Una allerta che ha messo in moto i Carabinieri Forestali della stazione della Città dell'Aria che hanno fermato in flagranza di reato due predoni dopo aver tagliato quattro piante in un terreno privato.

In particolare i due ladri di alberi sono entrati in azione in un terreno agricolo in zona Colle Spinello, alle pendici di Montecelio. Qui i militari Forestali hanno fermato la coppia mentre tentava di allontanarsi a bordo di un trattore dove avevano caricato quattro querce tagliate con una motosega.

Ad allertare le forze dell'ordine l'affittuario del terreno. I carabinieri hanno poi fermato i due ladri in flagranza di reato. Identificati in due uomini residenti a Montecelio di 73 e 66 anni sono stati denunciati per furto aggravato in concorso.

Un fenomeno non nuovo nell'area della provincia nord est della Capitale dove nel corso delle ultime settimane si sono registrati altri furti di alberi nella zona di Sant'Angelo Romano, su cui sono in corso accertamenti da parte dei Forestali.

Gli stessi carabinieri sono intervenuti nella giornata di lunedì 25 febbraio per la segnalazione di due roghi di rifiuti pericolosi nella zona di Marcellina. Anche in questo caso sono in corso accertamenti per risalire ai responsabili degli incendi.