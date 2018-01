Fiumicino: furti in aeroporto, rubano profumi per 2mila euro al duty-free

Continuano i controlli all'aeroporto di Fiumicino. Nel corso dei servizi, predisposti nelle fasce orarie di maggior afflusso di passeggeri, i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma hanno identificato circa 100 persone, controllato oltre 50 veicoli ed elevato 35 sanzioni amministrative a carico degli automobilisti indisciplinati.

Quattro passeggeri sono stati poi denunciati in stato di libertà per tentato furto. Si tratta di tre cittadini stranieri e di una 50enne italiana, sorpresi dai militari mentre stavano trafugando profumi e cosmetici dagli scaffali espositori dei duty-free shop ubicati all’interno dell’Aeroporto. La refurtiva, per un valore complessivo di 2.000 euro, è stata recuperata e restituita ai responsabili degli esercizi.