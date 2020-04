Dramma della solitudine, maestro di sci romano trovato morto in casa: era scomparso da un anno

Furio Lescarini, 61 anni, maestro di sci romano, è stato trovato morto in casa a Roccacerro. Un dramma della solitudine reso noto da Vincenzo Giovagnorio, sindaco di Tagliacozzo, provincia de L'Aquila in Abruzzo. Il maestro era scomparso da circa un anno.

Non è ancora chiaro se si sia trattato di un suicidio o di un malore. E non è ancora chiaro a quando risale il decesso del 61enne. Dalle parole del sindaco l'uomo era rimasto isolato negli ultimi tempi. Il pm Lara Seccacini della procura di Avezzano, ha disposto l'autopsia per verificare le cause del decesso.

"A volte qualcosa non funziona anche nelle Comunità più piccole come le nostre e allora è possibile che accada di dimenticare di non accorgersi, di distrarsi. Furio Lescarini è stato un uomo al quale la vita forse non ha riservato una piena realizzazione, forse non ha avuto il massimo della fortuna e del successo. -ha scritto Vincenzo Giovagnorio - Con la morte del papà e della mamma gli erano rimasti solo gli amici che dall'alta Italia, dove si recava a fare scuola di sci, o da Roma hanno lanciato l'allarme a gennaio scorso perché non avevano avuto più alcun contatto. E l'ultima volta che a Roccacerro lo si era visto in giro e persone gli avevano parlato è stato esattamente un anno fa: a Pasqua 2019. Poi nulla più. A distanza di dodici mesi, oggi, la triste scoperta della sua morte, a casa, da solo".