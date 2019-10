Metro A, chiusa la stazione Furio Camillo. Atac nasconde i motivi

"Guasto tecnico". Così il profilo twitter InfoAtac annuncia la chiusura, a partire da questa mattina presto, dell'ennesima stazione sulla linea A. Si tratta della stazione di Furio Camillo, sull'Appia, chiusa praticamente dalle 6 di oggi. Cosa è successo? Diverse fonti Atac interpellate da RomaToday non sciolgono l'enigma e parlano di "guasto agli impianti". Scale mobili? "Non abbiamo informazioni a riguardo", è la generica risposta, accompagnata da "i tecnici stanno già lavorando per la riapertura" che a quanto si apprende potrebbe avvenire a breve.

Negli ultimi mesi proprio le scale mobili di Furio Camillo si sono fermate più volte, provocando la chiusura della stazione stessa. I treni transitano senza fermare. "Possibile utilizzare stazioni Ponte Lungo e Colli Albani", spiega InfoAtac. E tra gli utenti, oltre agli ormai abituali sorrisi rassegnati, le voci corrono. "E' ferma per il temporale di ieri", afferma una signora. "No, no secondo me sono le scale mobili".

Metro A, chiusa la stazione Furio Camillo, i treni transitano senza fermarsi. Possibile utilizzare stazioni Ponte Lungo e Colli Albani. — Muoversi a Roma (@romamobilita) October 16, 2019

Con l’altoparlante hanno appena cazziato il personale di macchina che si è fermato con la metro alla stazione Furio Camillo nonostante fosse chiusa. Dal disagio è tutto anche oggi. @ATtACcatiAlBus — Michele Spallino (@TheMich84) October 16, 2019

Oggi la metro Furio Camillo é chiusa, ma tranquilli non é colpa delle solite scale mobili, sono solo gli impianti di traslazione (sic) #atac #ridicoli #Roma — Antonella P. (@pisa6595) October 16, 2019